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Порошенко сядет надолго

Порошенко сядет надолго
Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
продолжениеЗеленский стал президентом благодаря России
Обвинитель в деле против экс-главы Незалежной настроен очень серьезно

Бывший президент Украины Петр Порошенко проведет много лет на тюремных нарах, если не успеет сбежать за границу. Об этом заявил председатель Окружного административного суда Киева Павел Вовк.

Он напомнил, что Порошенко является обвиняемым сразу по нескольким уголовным статьям. Наказание по некоторым из них очень сурово, в том числе за госизмену, отмывание незаконных доходов, злоупотребление служебным положением и т.д. Инициировал расследования по этим делам юрист Андрей Портнов, который имеет хорошую репутацию с своих кругах:

"Он в принципе мега-специалист. Поверьте, если он берется – он доведет дело до конца", – заявил Вовк в интервью каналу "Гордон".

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com

Так что сам обвинитель не отступится, а как только дела попадут в суд, Порошенко уже не отвертится – его ждет длительный тюремный срок.

"Единственное, что его может остановить, это если вдруг новая власть вступит в какие-то договоренности с целью сохранения некоего иммунитета Порошенко. Если же этого не произойдет, то Портнов его найдет, достанет, и Порошенко будет или просить где-то политическое убежище, или в худшем случае его "закроют", – убежден судья.

Ранее сообщалось, что в отношении Порошенко на Украине заведено около 10 уголовных дел. Однако позже генпрокурор Незалежной Юрий Луценко сообщил, что экс-президент фигурирует в них только как свидетель.

Николай ВИКТОРОВ
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