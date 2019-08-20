Зеленский стал президентом благодаря России

Президент Незалежной получил кресло авансом

Шоумен Владимир Зеленский смог выиграть выборы, поскольку украинцы поверили его обещаниям наладить отношения с Россией. Так считает американское издание The National Interest.

"Народ России и народ Украины имеют между собой исторические и культурные связи", – говорится в статье.

Более того, даже негативно настроенные против РФ жители Незалежной на самом деле не любят руководство Кремля, а к населению соседней страны относятся положительно. Поэтому когда Зеленский в ходе предвыборной кампании обещал направить усилия на восстановление отношений с РФ, его одобрили и за него проголосовали.

Вторая причина популярности Зеленского – его план покончить с коррупцией. При Петре Порошенко власть олигархов в решении экономических и политических вопросов только укреплялась, несмотря на создание в стране антикоррупционных сил правопорядка. Декларируемое Зеленским стремление сломать сложившуюся систему подкупило многих украинцев, говорится в статье.

Ранее Зеленского обвинили в том, что он не выполняет свои предвыборные обещания.