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Зеленский утаил от украинцев часть денег

Разыграл комедию: Зеленский обобрал Украину
Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Владимир Александрович не вернул десять с лишним миллионов в госказну

Вскрылись нелицеприятные подробности "махинаций" Владимира Зеленского еще до того, как он получил высокопоставленный пост. Как стало известно журналистам, шестой президент Незалежной утаил от государства 4 миллиона гривен, или 10 с лишним миллионов рублей. 

Несложные математические действия выполнило издание "Украинские новости". В распоряжении редакции появились документы, из которых понятно, что студия "Квартал 95", основателем и худруком которой являлся Зеленский, на конкурсной основе выпустила комедию на государственные деньги. 

Всего из бюджета страны на создание фильма "Я, Ты, Он, Она" в 2017 г. потребовалось 17,62 млн грн. В прокате картина заработала более 70 млн в украинской валюте. Однако в госказну вернулось лишь 13,2 млн.

Напомним, на время президентского срока Зеленский отказался от своего бизнеса, который ушел в другие руки. Данные пертурбации не исключают возможности получать от активов дивиденды и гарантируют их  возврат через пять лет.

Владимир Александрович являлся дольщиком в 10 компаниях. Единственным объединением, где он сохранил свое участие, стала общественная организация "Молодежный центр "Лига смеха".

Ксения АНДРЕЕВА
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