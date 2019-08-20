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Встречу Путина с Зеленским поставили под вопрос

Встречу Путина с Зеленским поставили под вопрос
Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Переговоров лидеров стран пока не будет

В планах российского президента Владимира Путина нет встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Здесь больше вопросов, чем ответов. Пока никаких наметок нет по возможной встрече с президентом Зеленским", – цитирует РИА "Новости" Пескова.

Некоторые предположили, что после переговоров Путина с французским коллегой Эммануэлем Макроном, которая состоялась в понедельник, 19 августа, Москва начнет более активный диалог с Киевом. Судя по словам Пескова, этого не произошло.

"Также нет никаких наметок по срокам проведения "нормандского формата". Работа ведется, как только будет что-то согласовано – мы вас проинформируем", – уточнил Песков.

 Ранее Путин подтвердил, что не видит альтернатив "нормандскому формату" переговоров по урегулированию в Донбассе, передает РГ.

Николай ВИКТОРОВ
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