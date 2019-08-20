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Украинских диверсантов для Донбасса готовят западные инструкторы

Украинских диверсантов для Донбасса натаскивают западные инструкторы
Фото: www.globallookpress.com
Почти все они представляют специалистов из НАТО

Министерство госбезопасности Луганской народной республики составило поименный реестр иностранных инструкторов, которые готовят военнослужащих ВСУ к диверсионной деятельности в мятежном Донбассе. Главная цель подрывников – руководство ДНР и ЛНР. Один из лагерей, где их натаскивают, располагается в Запорожской области.

Как сообщает "ЦарьГрад" со ссылкой на информацию МГБ ЛНР, украинских подрывников обучают профессиональные инструкторы из стран НАТО. В эту группу, в частности, входит гражданин Норвегии, представитель Дании, а также обладатели паспортов Литвы и Канады.

По данным луганского силового ведомства, диверсии и теракты на территории Донбасса украинские спецслужбы доверили частникам. Для подготовки диверсантов функционирует специальный тренировочный лагерь, который находится на частной базе в районе Новопетровки Бердянского района на Запорожчине. Отмечается, что спонсирует лагерь один из депутатов Верховной рады.

Готовит и обучает взрывному делу и снайперскому умению будущих диверсантов и террористов некий гражданин ГрузииМаруашвили, уже проявивший себя во время боевых действий в Южной Осетии в 2008 году, говорится в сообщении телеканала.

В задачу диверсантских групп входят организация на территории Донбасса терактов, а также ликвидация руководителей ДНР и ЛНР.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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