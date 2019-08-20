В Керченском проливе погибли украинские моряки

Граждане Незалежной перебрали метилового спирта

На судне под панамским флагом, стоящего в нейтральных водах Черного моря, отравились два украинских моряка. По предварительной информации один из них скончался на борту корабля, другой был доставлен в тяжелом состоянии в больницу российского города Тамань.

"Утром поступила информация от капитана теплохода под флагом Панамы… "Магус" называется… Капитан сообщил, что на борту двое больных, они в коме. Признаки отравления метилового спирта", – цитирует РИА "Новости" сообщение пресс-службы Росморречфлота.

В ведомстве рассказали, что на помощь морякам прибыл буксир "Дерзкий", снявший с борта двух человек с украинским гражданством – второго помощника капитана и матроса второго класса.

"Пока шла доставка, второй помощник скончался, а матрос находится в реанимации. На берегу мы передали их скорой помощи, тело и больного. В Тамань были доставлены", – добавили в Росморречфлоте.

По словам главврача Темрюкской центральной районной больницы Андрея Шаталина, украинец находится в реанимации в тяжелом состоянии.

"Признаки отравления имеют место быть. Похоже, какой-то, может быть, технический спирт… Каким-то спиртосодержащим напитком", – пояснил он.

В свою очередь, Южное следственное управление на транспорте СК России начало проверку по факту обнаружения тела моряка в нейтральных водах Черного моря. Сейчас на место ЧП для установления всех обстоятельств происшествия выехал следователь.

Напомним, ранее во вторник в Росморречфлоте сообщили, что в результате отравления на борту танкера скончались два человека, пишет RT. В СМИ информация о количестве погибших различается, однако точно известно, что, как минимум, один украинский моряк был доставлен в Тамань.

