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Вышли в одинаковом: жен Зеленского и Нетаньяху обсмеяли

Вышли в одинаковом: жен Зеленского и Нетаньяху обсмеяли
Владимир Зеленский с женой. Фото: www.globallookpress.com
Первая леди Незалежной снова позаимствовала чужой образ

Супруга шестого президента Украины Елена Зеленская неоднократно попадалась на подражании. То она копировала свою предшественницу Марину Порошенко, то российскую телеведущую Ольгу Скабееву. На сей раз первой леди приписали образ жены американского лидера Мелании Трамп.

"Немного под Меланию "косит",

подметил кто-то из подписчиков Зеленской в Instagram (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

И, кстати, неспроста. На фотографиях Елена запечатлена в белом платье стиля new look. Подобные модели предпочитает, в том числе, жена президента США.

Вместе с Зеленской в объектив попала пассия израильского премьер-министра Сара Нетаньяху. Для встречи с хозяйкой гостья надела брючный костюм темно-синего оттенка. Однако обувь они выбрали одинаковую – лодочки бежевого цвета. Данный факт не ускользнул от внимания наблюдательных подписчиц и даже стал поводом для смеха.

"У них туфли одинаковые",

– отметила подписчица, сопроводив комментарий хохочущими до слез смайлами.

"Одной мне не нравится ее стиль!!! Как бабка старая", – парировала другая.

Впрочем, большинство поклонников украинской красотки, как называют Елену многие "комментаторы", так и не простить Нетаньяху вчерашнюю выходку. Накануне Сара бросила на пол кусочек украинского каравая.  

"Мацой в неё кинуть", "Да, Голодомор она помнит, а хлеб выбросила. В те страшные годы эта маленькая частичка ХЛЕБА могла бы спасти чью-то жизнь", "Расскажите еще той Саре, что хлеб у нас не бросают на землю", "Она Ваш хлеб бросила на землю", - негодовали интернет-пользователи. 

Ксения АНДРЕЕВА
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