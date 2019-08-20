Медведчук раскрыл план Зеленского

Украинцы помешают воплотить замысел

Новый руководитель Незалежной Владимир Зеленский хочет приручить все СМИ, уверен лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук. Так он аргументировал излишнюю власть, которую получил Нацсовет по вопросам ТВ и РВ.

В начале августа было объявлено, что он промониторит пять региональных компаний, которые выходят в эфир под символикой "112 Украина". "Цензоров" насторожила концепция вещания.

"Идея расширить полномочия Нацсовета по телевидению и радиовещанию и лишать каналы лицензии без решения суда означает, что СМИ хотят сделать ручными, выполняющими любые указания власти",

– отреагировал на инициативу Медведчук в Twitter. По мнению политика, нововведение будет отвергнуто. Оно "встретит отпор", поскольку Украина – государство, где царит демократия.

Идея расширить полномочия Нацсовета по телевидению и радиовещанию и лишать каналы лицензии без решения суда означает, что СМИ хотят сделать ручными, выполняющими любые указания власти. Она встретит отпор, продиктованный тем, что мы живем в правовом, демократическом государстве. pic.twitter.com/rzRaphDpKu — Виктор Медведчук (@MedvedchukVV) August 20, 2019

Напомним, ранее под контроль Нацсовета попал телеканал NewsOne из-за попытки провести телемост с коллегами из России.Однако его пришлось отменить. Альтернативой стала трансляция программы через YouTube, которая объединила Киев с Москвой.