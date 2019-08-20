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Медведчук раскрыл план Зеленского

Медведчук раскрыл коварный план Зеленского
Виктор Медведчук. Фото: Михаил Климентьев/ТАСС
продолжение"С Марса возят": Киев объявил о победе в энергетической "войне" с Россией
Украинцы помешают воплотить замысел

Новый руководитель Незалежной Владимир Зеленский хочет приручить все СМИ, уверен лидер партии  "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук. Так он аргументировал излишнюю власть, которую получил Нацсовет по вопросам ТВ и РВ. 

В начале августа было объявлено, что он промониторит пять региональных компаний, которые выходят в эфир под символикой "112 Украина". "Цензоров" насторожила концепция вещания. 

"Идея расширить полномочия Нацсовета по телевидению и радиовещанию и лишать каналы лицензии без решения суда означает, что СМИ хотят сделать ручными, выполняющими любые указания власти",

отреагировал на инициативу Медведчук в Twitter. По мнению политика, нововведение будет отвергнуто. Оно "встретит отпор", поскольку Украина – государство, где царит демократия. 

Напомним, ранее под контроль Нацсовета попал телеканал NewsOne из-за попытки провести телемост с коллегами из России.Однако его пришлось отменить. Альтернативой стала трансляция программы через YouTube, которая объединила Киев с Москвой. 

Ксения АНДРЕЕВА
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