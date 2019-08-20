Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Киев намерен справиться с энергетическим коллапсом с помощью заокеанского топлива

Фото: pixabay.com
Российские санкции могут поставить Незалежную этой зимой на грань выживания

Компания донецкого олигарха Рината Ахметова ДТЭК отчиталась перед президентом Украины Владимиром Зеленским о закупке у Колумбии 300 тыс тонн угла, чтобы обеспечить предстоящий зимний отопительный сезон. Соответствующее заявление сделал гендиректор компании Максим Тимченко после совещания у главы государства.

"Поднимался вопрос о готовности к зиме, накопления угля для складов. Это тоже очень важный момент, с учетом тех сложностей, которые сегодня происходят с Россией, остановки поставок угля на некоторые из электростанций. Нам необходимо иметь запас прочности", – цитирует Тимченко портал Uaprom.

Он отметил, что ДТЭК законтрактовал у Колумбии поставки свыше 300 тыс. тонн марки Г, и они уже начались. Первый корабль прибыл в порт Южный под Одессой 13 августа.

"Следующая поставка будет 3 сентября", – сказал Тимченко.

Накануне представитель Зеленского в правительстве Андрей Герус пожаловался на то, что отопительный сезон в стране может быть осложнен из-за недостаточного запаса угля на складах и нерешенного с "Газпромом" вопроса по транзиту российского газа после 2019-го.

Фото: pixabay.com

Комментарии на некоторых украинских сайтах весьма красноречивы (орфография и пунктуация сохранены оригиналов):

"Так же возят из Колумбии по бумагам, как и из Роттердама возили наш или российский уголь? Судя по цене на коммунальные, они его с Марса возят", "А де ціна цього вугілля? Чому не показуєте порівняння з Роттердам+? Мабуть щось не так з цим вугіллям...".

Как заметил главредактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов, Украина загружает на склады свыше 49 тыс. тонн угля в день, а расходует до 73 тыс. тонн в сутки. По его данным, "если запасы не пополнять, то их хватит всего лишь до середины октября".

"Ситуация критическая и требует быстрых решений. Поэтому надо принять решение: как покупать уголь для тепловой генерации? Начали обсуждать уголь. Оказалось, что уголь сейчас выгодно покупать или в Колумбии по 1900 грн за тонну, или... по схеме "Роттердам плюс". По которой НАБУ и САП ведут громкое уголовное дело и оценивают ущерб от схемы в 19 млрд. Парадоксальная ситуация. С чем пойдут в суд НАБУ и САП по "Роттердам плюс", если новый кабмин будет вынужден снова организовать более дешевые закупки из России по той же самой "Роттердам плюс"?" – задается вопросом Бутусов в своем Facebook.

Напомним, до недавних пор крупнейшим поставщиком черного золота на Украину оставалась Россия, но с июня текущего года она ввозит на 85% угля меньше. Поставки снизились на 750 тыс тонн – до 130 тыс тонн. Нынешняя ситуация связана с тем, что теперь действуют введенные кабмином РФ антиукраинские санкции, затронувшие топливный сектор Незалежной. С июня российские компании обязаны получать разрешение в правительстве на вывоз угля на Украину.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Долг Украины перед Россией пустят на выкуп граждан

Реальных денег от Киева не дождаться

Россию заставят заплатить Украине за военное вторжение

Киев обратится в международный трибунал, чтобы наказать Москву за "агрессию" в Донбассе

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей