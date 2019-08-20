Киев намерен справиться с энергетическим коллапсом с помощью заокеанского топлива

Российские санкции могут поставить Незалежную этой зимой на грань выживания

Компания донецкого олигарха Рината Ахметова ДТЭК отчиталась перед президентом Украины Владимиром Зеленским о закупке у Колумбии 300 тыс тонн угла, чтобы обеспечить предстоящий зимний отопительный сезон. Соответствующее заявление сделал гендиректор компании Максим Тимченко после совещания у главы государства.

"Поднимался вопрос о готовности к зиме, накопления угля для складов. Это тоже очень важный момент, с учетом тех сложностей, которые сегодня происходят с Россией, остановки поставок угля на некоторые из электростанций. Нам необходимо иметь запас прочности", – цитирует Тимченко портал Uaprom.

Он отметил, что ДТЭК законтрактовал у Колумбии поставки свыше 300 тыс. тонн марки Г, и они уже начались. Первый корабль прибыл в порт Южный под Одессой 13 августа.

"Следующая поставка будет 3 сентября", – сказал Тимченко.

Накануне представитель Зеленского в правительстве Андрей Герус пожаловался на то, что отопительный сезон в стране может быть осложнен из-за недостаточного запаса угля на складах и нерешенного с "Газпромом" вопроса по транзиту российского газа после 2019-го.





Комментарии на некоторых украинских сайтах весьма красноречивы (орфография и пунктуация сохранены оригиналов):

"Так же возят из Колумбии по бумагам, как и из Роттердама возили наш или российский уголь? Судя по цене на коммунальные, они его с Марса возят", "А де ціна цього вугілля? Чому не показуєте порівняння з Роттердам+? Мабуть щось не так з цим вугіллям...".

Как заметил главредактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов, Украина загружает на склады свыше 49 тыс. тонн угля в день, а расходует до 73 тыс. тонн в сутки. По его данным, "если запасы не пополнять, то их хватит всего лишь до середины октября".

"Ситуация критическая и требует быстрых решений. Поэтому надо принять решение: как покупать уголь для тепловой генерации? Начали обсуждать уголь. Оказалось, что уголь сейчас выгодно покупать или в Колумбии по 1900 грн за тонну, или... по схеме "Роттердам плюс". По которой НАБУ и САП ведут громкое уголовное дело и оценивают ущерб от схемы в 19 млрд. Парадоксальная ситуация. С чем пойдут в суд НАБУ и САП по "Роттердам плюс", если новый кабмин будет вынужден снова организовать более дешевые закупки из России по той же самой "Роттердам плюс"?" – задается вопросом Бутусов в своем Facebook.

Напомним, до недавних пор крупнейшим поставщиком черного золота на Украину оставалась Россия, но с июня текущего года она ввозит на 85% угля меньше. Поставки снизились на 750 тыс тонн – до 130 тыс тонн. Нынешняя ситуация связана с тем, что теперь действуют введенные кабмином РФ антиукраинские санкции, затронувшие топливный сектор Незалежной. С июня российские компании обязаны получать разрешение в правительстве на вывоз угля на Украину.

