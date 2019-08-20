СМИ раскрыли дату встречи "нормандской четверки"

Представители глав государств могут провести очный диалог уже в конце августа

Лидеры государств-участниц "нормандской четверки" имеют возможность встретиться до наступления 2020 года.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные от агентства Bloomberg.

Деловое издание со штаб-квартирой в Нью-Йорке получило эти сведения от анонимного источника во французской администрации. По его информации, представители стран ведут закрытые переговоры по данной теме и намерены встретиться уже до конца августа.

Напомним, накануне состоялся однодневный рабочий визит президента РФ Владимира Путина во Францию, где он вел почти трехчасовые переговоры со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном. Вопрос урегулирования конфликта в Донбассе обсуждался. Однако пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отрицает наличие планов встречи Путина с главой Украины Владимиром Зеленским в обозримом будущем, в том числе в "нормандском формате", хотя "работа ведется.

