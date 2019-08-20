На Украине посчитали своих туристов в Крыму

В Киеве отказываются верить в популярность курортов полуострова среди жителей Незалежной

Украинцы обвинили Россию во лжи. По словам представителя Госпогранслужбы Андрея Демченко, Москва предоставила недостоверные сведения о количестве туристов из Незалежной в Крыму.

Их якобы было не 200 с лишним тысяч, как утверждает председатель комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Госсовета РК Алексей Черняк, а значительно меньше. Однако факты говорят сами за себя. Известно, что каждый 13 турист – гость с Украины, отмечает ТАСС.

А вот, как чиновник из Незалежной вычислял отдыхающих, он не сообщил. Рассказал лишь о том, что российско-украинскую границу в этом году пересекли 1 млн 350 тыс. человек

"Но говорить о том, что это едут туристы, нельзя. Поскольку приведенные данные – это только количество именно пересечений. А некоторые люди могут несколько раз в день или неделю там проезжать", – оправдался Демченко, передает "Укринформ".

Представитель ведомства отметил, что с каждый годом в Крыму отчитываются об увеличении турпотока с Украины. Но это неправда, как мантру повторяют в стране-соседке, называя руководство полуострова "манипуляторами".

Напомним, ранее сообщалось, что жители Незалежной "штурмуют" курорты Крыма. Несмотря на враждебный настрой Киева, приток путешественников оттуда ощутимый.