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Вашингтон запретил Киеву иметь ядерное оружие

Вашингтон запретил Киеву иметь ядерное оружие
Леонид Кравчук. Фото: Zuma\TASS
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Американцы пригрозили санкциями

Экс-президент Украины Леонид Кравчук рассказал, что после распада СССР Киев хотел заняться разработкой ядерного оружия, однако планам помешали США.

По его словам, Незалежная не стала работать над оружием, так как Вашингтон мог ввести санкции.

"Нас поставили прямо перед выбором – или мы складываем ядерное оружие, или на нас окажут экономическое давление, в том числе и применят санкции",

сказал Кравчук в эфире "24 канала".

Политик добавил, что ограничительные меры в тот момент могли полностью уничтожить не только экономику страны, но и армию, так как на ее содержание денег не было.

В 1994 году Украина вместе с Россией, США и Британией подписала Будапештский меморандум, который служил международным соглашением о гарантиях безопасности в связи с присоединением Киева к Договору о нераспространении ядерного оружия.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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