Киев рассердился из-за поста Макрона на русском языке

Дружеский жест французского президента не встретил понимания в Незалежной

Пост президента Эммануэля Макрона, опубликованный в Сети по-русски, вызвал бурную реакцию на Украине.

Политики Незалежной не на шутку обиделись. Так, депутат Верховной рады Ирина Геращенко написала на своей страничке в Facebook, что "европейские лидеры "мимикрируют под Путина", и высказала опасение, что в будущем году с Москвы могут снять санкции. Обидел Геращенко и тот факт, что Макрон назвал Россию глубоко европейской страной, в то время как Киев заплатил тысячами жизней "лучших героев" за право быть частью Европы.

Идея Европы "от Лиссабона до Владивостока" возмутила и депутата Владимира Арьева, заявившего в соцсети, что нынешняя европейская политика приведет к созданию "России от Владивостока до Лиссабона"., отмечает телеканал "360".

Встреча российского и французского президентов состоялась 19 августа в летней резиденции французских президентов форт Брегансон. Переговоры за закрытыми дверями длились более трех часов, напоминает URA.RU.