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После встречи с Путиным Макрон заговорил по-русски

Владимир Путин и Эммануэль Макрон. Фото: www.globallookpress.com
Президент Франции признал Россию" глубоко европейской страной"

Россия является неотъемлемой частью Европы. Поэтому страны Запада должны сделать все возможное, чтобы вернуть нашу страну в европейскую семью народов. Об этом на русском языке написал президент Франции Эммануэль Макрон.

"Россия ‑ очень глубоко европейская страна. Мы верим в Европу, простирающуюся от Лиссабона до Владивостока. Налицо прогресс по многим политическим или экономическим вопросам, ибо мы прилагаем усилия для развития франко-российских отношений",

написал французский лидер в Facebook после переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.

Макрон также призвал "разработать архитектуру безопасности и доверия между Европейским союзом и Россией".

В том же духе президент Франции высказался сразу же после окончания переговоров с Путиным. А на пресс-конференции перед началом встречи Макрон напомнил, что у России особые отношения с западным миром, поскольку Европа ‑ часть русской души.

В Кремле позитивно оценили итоги встречи. "Переговоры в целом были позитивные. Это не значит, что собеседники соглашались друг с другом, но они достаточно последовательно демонстрировали свою политическую волю обсуждать все моменты – и те, по которым есть совпадения мнений, и те, по которым есть разногласия", – сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (цитируется по ТАСС).

По его словам, переговоры Путина и Макрона как с глазу на глаз, так и с участием делегаций можно охарактеризовать как "очень насыщенный с точки зрения содержания, весьма конструктивный и доверительный диалог".

Встреча двух лидеров состоялась накануне в летней резиденции президента Франции на Лазурном берегу. В ее ходе глава Франции заявил, что Евросоюзу стоит восстанавливать отношения с Россией. Переговоры глав государств продолжались более 3,5 часов.

Андрей ФИЛАТОВ
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