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Макрон высказался о европейском будущем России

Макрон высказался о европейском будущем России
Эмманюэль Макрон. Фото: www.globallookpress.com
Переговоры с российским коллегой подтолкнули президента Франции к интересному заявлению

Французский президент Эммануэль Макрон уверен, что Россию ждет европейское будущее. Об этом политики написал в Twitter сразу после окончания переговоров с Владимиром Путиным.

"Я убежден, что будущее России полностью европейское. Мы верим в такую Европу, которая простирается от Лиссабона до Владивостока", –

написал Макрон.

В понедельник, 19 августа, в Форте Брегансон на юге Франции прошла встреча российского и французского лидеров.

На пресс-конференции перед переговорами Путин рассказал об урегулировании конфликта на Украине, взрыве на полигоне под Архангельском.

По словам Макрона, два президента обсудили природные пожары и влияние глобального потепления на Сибирь.

"Россия прямо столкнулась с разрушительными последствиями изменения климата. Я рад ее решению начать ратификацию Парижского соглашения по климату. Это сильный символический жест", –

приводит РИА "Новости" слова главы Франции.

Помимо этого, политики затронули темы Ливии и Сирии.

Валентина МАЙОРОВА
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