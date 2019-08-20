Нибиру
- Уже завтра: внезапно объявлено о столкновении с Нибиру
- В России нашли раздетого инопланетянина с Нибиру
- Атака на Крым: Нибиру ударила по курортам
Французский президент Эммануэль Макрон уверен, что Россию ждет европейское будущее. Об этом политики написал в Twitter сразу после окончания переговоров с Владимиром Путиным.
"Я убежден, что будущее России полностью европейское. Мы верим в такую Европу, которая простирается от Лиссабона до Владивостока", –
написал Макрон.
В понедельник, 19 августа, в Форте Брегансон на юге Франции прошла встреча российского и французского лидеров.
На пресс-конференции перед переговорами Путин рассказал об урегулировании конфликта на Украине, взрыве на полигоне под Архангельском.
По словам Макрона, два президента обсудили природные пожары и влияние глобального потепления на Сибирь.
"Россия прямо столкнулась с разрушительными последствиями изменения климата. Я рад ее решению начать ратификацию Парижского соглашения по климату. Это сильный символический жест", –
приводит РИА "Новости" слова главы Франции.
Помимо этого, политики затронули темы Ливии и Сирии.
Названы основные заемщики РФ
На спутниковых снимках замечены танки и автоколонны, принадлежащие Москве