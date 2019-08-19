Жена израильского премьера устроила на Украине скандал

Сара Нетаньяху закатила истерику в Киеве

Женские капризы второй половины главы израильского правительства запомнятся надолго. Жена Биньямина Нетаньяху Сара накануне визита в столицу Украины, видимо, встала не с той ноги. Женщина закатила истерику на борту самолета, который доставлял чету в Киев, где она также отличилась.

Сначала Сару не устроило приветствие капитана воздушного судна. Тот утверждает, что жена высокопоставленного лица попросту не расслышала его слов. Но все же продублировал пожелания приятного полета и удачного приземление, а также теплого приема.

Масла в огонь добавило то, что супругу премьера не пустили в кабину пилота, пишут "Вести Израиль". В общем, в Киев она прилетела в крайне подорванном настроении, которое отразилось на украинских девушках, встречавших гостей с хлебом-солью.

Глава кабмина отломил кусок от каравая и передал жене. Однако она бросила угощение на пол.