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Жена израильского премьера устроила на Украине скандал

Украинская традиция взбесила жену израильского премьера
Биньямин Нетаньяху с супругой. Фото: www.globallookpress.com
Сара Нетаньяху закатила истерику в Киеве

Женские капризы второй половины главы израильского правительства запомнятся надолго. Жена Биньямина Нетаньяху Сара накануне визита в столицу Украины, видимо, встала не с той ноги. Женщина закатила истерику на борту самолета, который доставлял чету в Киев, где она также отличилась. 

Сначала Сару не устроило приветствие капитана воздушного судна. Тот утверждает, что жена высокопоставленного лица попросту не расслышала его слов. Но все же продублировал пожелания приятного полета и удачного приземление, а также теплого приема. 

Масла в огонь добавило то, что супругу премьера не пустили в кабину пилота, пишут "Вести Израиль". В общем, в Киев она прилетела в крайне подорванном настроении, которое отразилось на украинских девушках, встречавших гостей с хлебом-солью.

Глава кабмина отломил кусок от каравая и передал жене. Однако она бросила угощение на пол.

Ксения АНДРЕЕВА
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