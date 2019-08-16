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Зеленский заручится поддержкой Трампа до встречи с Путиным

Хитрая стратегия: Зеленский нашел способ надавить на Путина
Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Президент Украины хочет, чтобы американский коллега активнее выражал свою благосклонность его стране

Лидер украинцев Владимир Зеленский надеется встретиться с главой Белого дома Дональдом Трампом до переговоров "нормандской четверки". Президент Незалежной якобы хочет попросить коллегу из США, чтобы тот публично почаще высказывался по вопросу Украины.

О планах Зеленского рассказали газете "Известия" источники в политических кругах Киева.

"С одной стороны, США всегда высказывались в пользу Украины, с другой – Трамп не особо активен в этом. А его публичное содействие стало бы дополнительным козырем для Зеленского",

– сказал собеседник издания.

Зеленский считает, что поддержка Трампа даст ему преимущество на встрече по "нормандскому формату". Ведь, Франция и Германия, хотя и выступают на стороне Украины, аккуратны в своих заявлениях, поэтому, считают политики, лидеру украинцев стоит усилить свои позиции.

Впрочем, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский считает, что план Украины включить США в "нормандский формат" нереалистичен.

Ранее появилось мнение о том, что Путину и Зеленскому не дадут встретиться наедине. 

Полина ИВАНОВА
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