Литва потребовала сохранить Украине транзит газа

Вильнюс счел проект Nord Stream 2 опасным для Европы

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что газопровод "Северный поток-2" должен считаться с интересами Украины. Такую точку зрения он высказал в ходе сегодняшней совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель.

При обсуждении ситуации на Украине, по словам Науседы, лидеры стран понимали позицию друг друга, сообщает гостелерадио Литвы. Однако в отношении трубопровода Nord Stream 2 литовец выразил "скептицизм", поскольку считает проект ударом по диверсификации поставок энергоносителей в ЕС.



По его мнению, в вопросе реализации "СП-2" необходимо поддержать Украину, через которую в Европу идет российский газ.

"Г-жа Меркель согласилась, что эти украинские интересы должны уважаться", – сказал Науседа.

Добавим, что страны Прибалтики, а также Польша, США и Незалежная активно выступают против строительства "Северного потока-2". Сама фрау Меркель упорно отбивает все атаки, уверяя, что газопровод является чисто коммерческим проектом, и транзит через Украину будет сохранен. В Москве также видят перспективу для дальнейшего использования украинского маршрута, но на выгодных для РФ условиях.

