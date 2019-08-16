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Строительство "Северного потока - 2" близится к завершению

Фото: www.globallookpress.com
С каждым днем газопровод становится все длиннее

Строительство топливной магистрали, по отношению к которой враждебно настроены ряд стран, в том числе Украина с США, идет своим чередом. За две с небольшим недели работа по возведению "Северного потока – 2" продвинулась больше чем на 2,5%,похвалились в "Газпроме". 

На данный момент газопровод готов на 73,6%, хотя буквально в начале месяца речь шла о 71%. По дну Балтийского моря рабочие протянули почти две тысячи километров труб. Вполне вероятно, что "СП – 2" введут в эксплуатацию к намеченному сроку, то есть до конца нынешнего года.

"К настоящему времени по дну Балтийского моря уложено 1805,6 км газопровода – 73,6% от его общей протяженности", – передает ТАСС сообщение топливного монополиса. 

Хорошую для России новость тут же переквалифицировали в траурную для Украины, транзитные услуги которой после появления "Северного потока – 2" Москве будут не нужны. Не удивительно, что интернет-пользователи высмеяли газовую лихорадку Киева. 

"Смерть Украины в трубе..труба в земле..земля не украинская",  "Вот такая она – смерь украинская. В виде стальной трубы, на дне моря. (Эдакая былинная "игла", в море утопленная)", "Весело, весело встретим Новый Год", – отреагировали на сообщение читатели RT. 

Напомним, в конце июля дату старта топливной магистрали анонсировал глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле. По его словам, первые поставки газа ожидаются к полуночи 31 декабря 2019 г.     

"Северный поток – 2" соединит Россию с Германией. Общая мощность двух ниток газопровода составит 55 млрд кубометров топлива в год.  

Ксения АНДРЕЕВА
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