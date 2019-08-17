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Санкции бесполезны: США предложили мощное оружие против "Северного потока-2"

Санкции бесполезны: США предложили мощное оружие против
Фото: www.globallookpress.com
Негативные последствия от ограничительных мер в отношении проекта перевесят позитивные

Американцам следует пойти другим путем, чтобы конкурировать "Газпром". Такое мнение высказала политолог Анна Микульска. В статье для Forbes она подчеркнула, что санкции против "Северного потока – 2", без сомнения, встретят бурную поддержку в Восточной и Центральной Европе, однако толку от них крайне мало.

Напомним, рестрикции в отношении проекта сейчас обсуждаются в США. Несмотря на то, что ограничительные меры могут затормозить запуск газопровода и снизить его доходность, они больно ударят прежде всего по самим американцам, которые якобы заботятся об энергетической безопасности Европы. Отношения между США и рядом западноевропейских стран, в числе которых Германия, Франция и другие, могут существенно ухудшиться. Раскол может произойти и в самом Евросоюзе. Идти на такой шаг, который все равно не остановит строительство "Северного потока-2", крайне неразумно, считает автор материала.

Вместо этого политолог предложила американцам альтернативное "оружие" против проекта. Чтобы конкурировать с Россией, США нужно вкладываться в инфраструктуру для сжиженного газа. Поставки в Европу альтернативного топлива поспособствуют снижению цены – доходы Москвы, соответственно, упадут.

Микульска посоветовала европейцам заняться либерализацией собственных рынков и также развивать инфраструктуру, напомнив, что большая часть контрактов с "Газпромом" заканчивается уже в следующем году.

Ранее сообщалось, что "Северный поток – 2" готов на 73,6%.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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