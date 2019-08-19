"Северный поток-2" победил польских экологов в финском суде

Российским трубам дали добро в экономической зоне Суоми на Балтике

Высший административный суд Финляндии не удовлетворил апелляцию польских экологов из организации Client Earth Prawnicy dla Ziemi, выступающей против строительства "Северного потока-2". Таким образом, оставлено в силе решение Регионального управления органов госвласти Южной Финляндии, давших ранее согласие оператору Nord Stream 2 AG на укладку двух труб газопровода по территории экономической зоны Суоми.

"Причина отказа заключается в том, что суд посчитал территориальную деятельность экологической организации не распространяющейся на экономическую зону Финляндии", – сообщает "Интерфакс со ссылкой на портал телерадиовещания Финляндии Yle.

Отмечается, что процедура оценки воздействия на окружающую среду при строительстве "СП-2" была проведена со всеми нормами международных соглашений.

До этого требования поляков отказались рассматривать в административном суде города Вааза (Vaasa).

Традиционно больше всех за пуск проекта переживают на Украине, которая от остановки транзитного маршрута российского газа по своей территории потеряет миллионы долларов дохода. Сегодня на эту волнующую тему высказался местный юрист Станислав Куценко, пожаловавшийся на неэффективность санкций в отношении Москвы.

"Есть какой-то эффект? "Северный поток" строится? Строится. Германия этому содействует по молчаливому согласию (канцлера ФРГ Ангелы) Меркель? Содействует, конечно", – возмутился украинец в эфире телеканала "Прямой", его слова приводит "ПолитНавигатор".

По его мнению, "Газпром" и другие российские компании нашли различные обходные пути ограничительных мер, поэтому продолжают получать прибыль, как и раньше.

Напомним, проект "Северный поток-2" состоит из двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год. Трубы пролагаются от побережья России через Балтийское море до Германии. По плану Nord Stream 2 должен быть запущен в конце 2019 года, но из-за еще не полученного разрешения от Дании старт может затянуться на восемь месяцев.