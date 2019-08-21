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Румыния поддержала позицию США по "Северному потоку - 2"

Единым фронтом: США затащили Румынию в войну против
Фото: www.globallookpress.com
Бухарест пошел против Москвы, чтобы не расстраивать Вашингтон

Президенты США и Румынии на встрече выступили против строительства "Северного потока – 2". Об этом заявили в Белом доме.

Оба политика отметили, что газопровод угрожает энергетической безопасности Европы.

"Мы подчеркиваем наше несогласие с "Северным потоком – 2" и другими проектами, которые ставят наших союзников и партнеров в зависимость от энергоносителей из России",

цитирует сообщение администрации Трампа РИА "Новости".

В Вашингтоне подчеркнули, что румынский газ может помочь европейским странам. Однако маловероятно, что он заменит "голубое" топливо из России.

Напомним, проект "Северный поток-2" состоит из двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год. Трубы пролагаются от побережья России через Балтийское море до Германии. По плану Nord Stream 2 должен быть запущен в конце 2019 года, но из-за еще не полученного разрешения от Дании старт может затянуться на восемь месяцев.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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