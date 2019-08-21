Путин рассказал о финале строительства "Северного потока - 2"

Работы завершены на финляндском участке

Меньше чем за год "Северный поток – 2" протянули через экономическую зону Финляндии. Об окончании работ на данном участке сообщил президент РФ Владимир Путин.

Он также отметил "прагматичный подход" Хельсинки к российско-европейскому проекту и выразил благодарность за устойчивую позицию, передает РИА "Новости". Владимир Владимирович подчеркнул, что не сомневается в завершении строительства и запуске газопровода, поскольку российский газ нужен Европе. Она заинтересована в реализации проекта.

Кроме того, на встрече с финским коллегой Саули Ниинисте, которая состоялась сегодня, 21 августа, лидеры двух стран коснулись международной повестки. В частности, обсуждался вопрос взаимоотношений Москвы и Брюсселя. По словам главы государства, Россия возлагает большие надежды на новое руководство Евросоюза.

"Заинтересованы в полноформатном восстановлении отношений с Евросоюзом", – пояснил Путин.

Напомним, "Северный поток – 2" затрагивает Гтерриториальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Германии и Дании. Лишь последняя не торопится с разрешением. Однако компания-оператор Nord Stream 2 AG предусмотрительно разработала альтернативный маршрут. Газопровод планируется запустить к полночи 31 декабря 2019 года.