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Запретительные меры против нового российского газопровода
могут привести к срыву нефтяных и газовых проектов США в Мексиканском
заливе. Властям страны следует учитывать это обстоятельство,
предупредили европейские аналитики.
"С точки зрения Германии название (законопроекта о санкциях) уже выглядит как дерзость: "Закон о защите европейской энергетической безопасности" – так звучит недавняя санкционная угроза из Вашингтона",
– говорится в материале, опубликованном в немецкой деловой газете Handelsblatt.
Журналисты отмечают, что Вашингтон так сильно хочет навредить "Северному потоку – 2", что не думает о последствиях. Под санкциями могут оказаться европейские компании, участвующие в прокладке трубопровода. Однако они играют ключевую роль на мировом энергетическом рынке.
Долгое время эти компании работали субподрядчиками американских корпораций Chevron и Exxon Mobil в Мексиканском заливе. Если законопроект о санкциях будет принят, работать на шельфе будет некому, потому что быстро заменить такие узкоспециализированные фирмы невозможно.
В Handelsblatt указывают, что крупный американский бизнес негативно относится к санкционной войне против РФ. Владельцы корпораций отлично понимают, что ограничения принесут им колоссальные убытки. К тому же пострадают интересы американских экспортеров сжиженного природного газа: другие страны откажутся от контрактов в пользу закупок у других поставщиков.
Комитет сената США по международным делам ранее одобрил законопроект о санкциях против компаний, предоставляющих суда для прокладки российского газопровода. Согласно документу, лицам, причастным к "продаже, аренде, предоставлению или содействию в предоставлении" судов, могут запретить въезд в США и заморозить их активы, находящиеся в американской юрисдикции.
Проект "Северный поток – 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. К настоящему моменту магистраль построена на три четверти. Ожидается, что она будет введена в строй в конце текущего года.
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