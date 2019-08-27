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Варшава назвала "Северный поток-2" пактом Молотова-Риббентропа

Варшаве в
Фото: www.globallookpress.com
МИД Польши начал страдать фантомными болями из-за трубы

Газопровод "Северный поток-2" с какого-то перепуга напомнил Варшаве договор 80-летней истории, подписанный между СССР и Германией, более известный как пакт Молотова-Риббентропа. Такое сравнение пришло в голову заместителю главы МИД Польши Шимону Шинковскому вель Сенку в ходе эфира на Польском телевидении.

Он вспомнил, как 10 лет назад президент России Владимир Путин участвовал в Республике на памятных мероприятиях, посвященных 70-летию начала Второй мировой войны. Однако на 80-ю годовщину тех событий Москву не пригласили. Зато Варшава позвала союзников по ЕС, НАТО, Восточному партнерству, включая Германию.

Шинковский считает, что в отношениях с РФ у предыдущего правительства его страны "были фальшивые надежды".

"Тяжело не иметь такого впечатления, если президент Путин сюда приехал, произнес речь, в которой… указал на критическое отношение со стороны России к пакту Молотова-Риббентропа, а позже было начато строительство газопровода, который мог такую коннотацию напоминать", – цитирует РИА "Новости" польского дипломата.

И тут же "припечатал" не только Москву, но и Берлин, указав на некое коварство российских и немецких властей.

"Газопровод "Северный поток", обходящий страны Балтии, обходящий Польшу. Это такая договоренность между Россией и ФРГ во вред не только для этих государств, но также для Европы", – заявил Шинковский.

Он выразил надежду, что все-таки США помогут помешать реализации строительства "СП-2".

Напомним, советско-германский договор о ненападении, чаще именуемый пактом Молотова-Риббентропа по фамилиям подписавших его глав внешнеполитических ведомств СССР и Германии, был утвержден сторонами 23 августа 1939 г. в Москве.

Варшава воспринимает этот договор как документ, зафиксировавший сферы влияния в Европе и фактическое разделение Польши.

В России, комментируя умозаключения поляка, посоветовали перестать Варшаве ощущать себя единственной жертвой Второй мировой войны, поскольку и сама Польша участвовала в разделе Чехословакии.

"Поэтому здесь – попытка навести "черную метку" на "Северный поток". Проект не ведется через Польшу, поэтому он их "ущемляет"", – сказал политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин.

По его мнению, подобными сравнениями польская сторона лишь подыгрывает Вашингтону в его противостоянии "СП-2", а тому только и надо – навязать европейцам американский сжиженный газ. Его, к стати, Польша активно закупает, о чем не перестает голосить ежедневно.

"Здесь чистая геополитика. А поляки здесь играют информационную скрипку, подпевая трамповскому геополитическому давлению на Германию", – констатировал эксперт.

Накануне компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG сообщила, что к настоящему времени уложено 1 855 км газопровода, что составляет 75% от общей протяженности двух ниток. Таким образом, строителям осталось проложить 25% труб.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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