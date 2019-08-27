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Российские дипломаты разоблачили сенатора-провокатора из США

Российские дипломаты разоблачили сенатора-провокатора из США
Фото: Alex Edelman/ ТАСС
Политик "погорел" на фактах, которые легко проверить

Американский сенатор Рон Джонсон распространяет заведомую ложь, публично жалуясь, что ему не дают разрешение на въезд в Россию. Как заявили в посольстве РФ в Вашингтоне, политик даже не пробовал подавать документы.

"Сенатор в наше посольство за визой не обращался и не информировал о своих планах посетить Россию", - сообщили ТАСС в диппредставительстве.

Накануне представитель Республиканской партии США Рон Джонсон заявил, что ему не дали российскую визу. В пресс-службе сенатора уточнили, что он планировал встретиться в РФ как с американскими бизнесменами, так и российскими должностными лицами и "обычными гражданами и общественниками". Впрочем, о дате желаемой поездки не сказано, как и не сообщается о том, когда сенатор обращался за визой.

Senator Ron Johnson, Фото: Global Look Press

Джонсон известен своими русофобскими высказываниями. В частности, он призывал президента США Дональда Трампа отправить военные корабли в Черное море в ответ на задержание российскими пограничниками украинских моряков в ноябре 2018 года. Джонсон также выступает за запрет строительства газопровода "Северный поток-2", напоминает телеканал "360".

Нынешние заявления сенатора об "оскорблении" и "агрессии" в его адрес со стороны российских дипломатов, якобы не пустивших его в страну, свидетельствуют о том, что он по-прежнему негативно настроен по отношению к РФ, пишет "Свободная пресса".

Как отметили в посольстве РФ, подобные "грубые выпады" не позволяют серьезно отнестись к заверениям Джонсона, что он дескать готов к восстановлению открытого диалога с российскими парламентариями.

Николай ВИКТОРОВ
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