Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Украинцы предложили передать Крым США во временное пользование

Украинцы предложили отдать Крым США
Фото: www.globallookpress.com
В Незалежной придумали долгоиграющую схему "возвращения" полуострова

Вдохновленные идеей президента США Дональда Трампа купить у Дании остров Гренландия, украинские граждане сочинили план "возвращения" Крыма путем передачи полуострова в аренду Вашингтону. А уж через пару сотню лет Киев "получит" его назад, поскольку все крымчане захотят стать американцами.

Такую петицию составил к лидеру Незалежной некто Игорь Бразовский. Сначала он предлагает вынести на всеукраинский референдум свою инициативу, а уже потом обратиться к Штатам.

"Россия не хочет и не будет возвращать данные территории Украине. В случае сдачи в долгосрочную аренду этих территорий США, население Крыма самостоятельно и без всякого насилия сменит гражданство России на гражданство США", – написал в своей челобитной украинец.

Затем, предполагает он, Вашингтон заявит Москве о вводе на полуостров "своих "беретов" для защиты своих граждан и своих территорий в Крыму" и "через 100-200 лет после окончания аренды", регион "возвращается Украине".

Обращение выложено на сайте президента Незалежной 23 августа и за эти дни набрало аж десять голосов из необходимых 25 тыс. У петиции есть еще 90 суток, чтобы челобитную рассмотрел Владимир Зеленский.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Грязные игры Запада раскрыты: Скрипаль сделала новое заявление

Россию заставят отказаться от контактов с другими странами

Поезд ушел: Россия отказалась от возвращения в G7

Это объединение потеряло всякий смысл, считают в Москве

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей