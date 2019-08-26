Украинцы предложили передать Крым США во временное пользование

В Незалежной придумали долгоиграющую схему "возвращения" полуострова

Вдохновленные идеей президента США Дональда Трампа купить у Дании остров Гренландия, украинские граждане сочинили план "возвращения" Крыма путем передачи полуострова в аренду Вашингтону. А уж через пару сотню лет Киев "получит" его назад, поскольку все крымчане захотят стать американцами.

Такую петицию составил к лидеру Незалежной некто Игорь Бразовский. Сначала он предлагает вынести на всеукраинский референдум свою инициативу, а уже потом обратиться к Штатам.

"Россия не хочет и не будет возвращать данные территории Украине. В случае сдачи в долгосрочную аренду этих территорий США, население Крыма самостоятельно и без всякого насилия сменит гражданство России на гражданство США", – написал в своей челобитной украинец.

Затем, предполагает он, Вашингтон заявит Москве о вводе на полуостров "своих "беретов" для защиты своих граждан и своих территорий в Крыму" и "через 100-200 лет после окончания аренды", регион "возвращается Украине".

Обращение выложено на сайте президента Незалежной 23 августа и за эти дни набрало аж десять голосов из необходимых 25 тыс. У петиции есть еще 90 суток, чтобы челобитную рассмотрел Владимир Зеленский.

