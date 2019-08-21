Трамп толкает Данию к одобрению "Северного потока-2"

Мятущийся Копенгаген стоит перед серьезной дилеммой - труба или остров

В соцсетях активно комментируют американо-датские бодания насчет то ли продажи, то ли аренды Гренландии. Возня между Вашингтоном и Копенгагеном вокруг расстроенной сентябрьской поездки президента США Дональда Трампа в скандинавское Королевство из-за объявленной им покупки Штатами острова совершенно логично вывела из небытия тему долгого молчания Дании по разрешению укладки газопровода "Северный поток-2" в своей зоне на Балтике.

Так, в Телеграм-канале "АДЕКВАТ" его автор нелицеприятно сравнил поведение датских властей по отношению к США с героем из романа "Гаргантюа и Пантагрюэль", а точнее с тем предметом, которое ему приятнее всего использовать в определенных обстоятельствах. И предложил достойных выход из ситуации.

"Гренландская тема несется, как наскипидаренная кобыла. Датская премьерка по непониманию своего места в мироздании взбрыкнула "не продается", так агент Дональд ни много ни мало отменил давно намеченный на начало сентября визит в Данию: нет, ну а о чем тогда с этой великой державой говорить... Очень будет смешно, если Дания, вдохновленная, например, стремлением доказать, что она не пушистый гусенок, возьмет и в рекордные сроки шлепнет печать на проект СП-2, что по требованию тех же хозяев заматывает не первый год", – говорится в посте.

Ранее сегодня газета The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров, сообщила, чтоадминистрация Трампа планировала предложить Копенгагену ежегодные выплаты в $600 млн за передачу Гренландии в бессрочное владение. При этом не уточнялось, в течение какого времени Вашингтон намеревался платить эти деньги. Издание отмечает, что сумма была определена согласно ежегодным тратам Дании на содержание автономии.

В статье говорится, что американцев все больше интересует Гренландия, поскольку таяние льдов открывает новые возможности для добычи ресурсов в Арктике и судоходства на фоне "китайской и российской экспансии" в регионе. Также подчеркивается, что отмена запланированного на 2-3 сентября визита Трампа в Данию может говорить о том, что основной целью данной поездки было именно обсуждение покупки острова, хотя это и опровергается сторонами.

Как пишет "Вечерняя Москва", комментируя решение хозяина Белого дома не лететь в Королевство, датский премьер-министр Метте Фредериксен была удивлена такому шагу. Одновременно она выразила надежду на сохранение хороших отношений с Вашингтоном.

"Я хочу подчеркнуть, что наше приглашение к обсуждению общих интересов остается в силе", – загадочно резюмировала политик.

Является ли тема долгоиграющего разрешения Дании на строительство "Северного потока-2" в своих территориальных водах в Балтийском море таким же интересом, остается неясным. Или все-таки труба газопровода и остров в круговороте датско-американских отношений тесно связаны.

