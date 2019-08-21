Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Трамп толкает Данию к одобрению "Северного потока-2"

Трамп толкает Данию к одобрению
Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com
Мятущийся Копенгаген стоит перед серьезной дилеммой - труба или остров

В соцсетях активно комментируют американо-датские бодания насчет то ли продажи, то ли аренды Гренландии. Возня между Вашингтоном и Копенгагеном вокруг расстроенной сентябрьской поездки президента США Дональда Трампа в скандинавское Королевство из-за объявленной им покупки Штатами острова совершенно логично вывела из небытия тему долгого молчания Дании по разрешению укладки газопровода "Северный поток-2" в своей зоне на Балтике.

Так, в Телеграм-канале "АДЕКВАТ" его автор нелицеприятно сравнил поведение датских властей по отношению к США с героем из романа "Гаргантюа и Пантагрюэль", а точнее с тем предметом, которое ему приятнее всего использовать в определенных обстоятельствах. И предложил достойных выход из ситуации.

"Гренландская тема несется, как наскипидаренная кобыла. Датская премьерка по непониманию своего места в мироздании взбрыкнула "не продается", так агент Дональд ни много ни мало отменил давно намеченный на начало сентября визит в Данию: нет, ну а о чем тогда с этой великой державой говорить... Очень будет смешно, если Дания, вдохновленная, например, стремлением доказать, что она не пушистый гусенок, возьмет и в рекордные сроки шлепнет печать на проект СП-2, что по требованию тех же хозяев заматывает не первый год", – говорится в посте.

Ранее сегодня газета The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров, сообщила, чтоадминистрация Трампа планировала предложить Копенгагену ежегодные выплаты в $600 млн за передачу Гренландии в бессрочное владение. При этом не уточнялось, в течение какого времени Вашингтон намеревался платить эти деньги. Издание отмечает, что сумма была определена согласно ежегодным тратам Дании на содержание автономии.

В статье говорится, что американцев все больше интересует Гренландия, поскольку таяние льдов открывает новые возможности для добычи ресурсов в Арктике и судоходства на фоне "китайской и российской экспансии" в регионе. Также подчеркивается, что отмена запланированного на 2-3 сентября визита Трампа в Данию может говорить о том, что основной целью данной поездки было именно обсуждение покупки острова, хотя это и опровергается сторонами.

Как пишет "Вечерняя Москва", комментируя решение хозяина Белого дома не лететь в Королевство, датский премьер-министр Метте Фредериксен была удивлена такому шагу. Одновременно она выразила надежду на сохранение хороших отношений с Вашингтоном.

"Я хочу подчеркнуть, что наше приглашение к обсуждению общих интересов остается в силе", – загадочно резюмировала политик.

Является ли тема долгоиграющего разрешения Дании на строительство "Северного потока-2" в своих территориальных водах в Балтийском море таким же интересом, остается неясным. Или все-таки труба газопровода и остров в круговороте датско-американских отношений тесно связаны.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Пропасть между рассказами и реальностью: немцы в Крыму ужаснулись

Гости пообещали рассказать правду о полуострове

Россию позвали на заседание G7

Французский и американский лидеры согласились помириться с Москвой

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей