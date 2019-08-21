Ставки сделаны: Вашингтон прикинул стоимость аренды Гренландии

США планировали осчастливить Данию

Белый дом был готов перечислять Копенгагену по $600 млн в год за владение островом Гренландия. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на источники в администрации президента Дональда Трампа.

На какой срок планировалась аренда и намеревались ли США в дальнейшем полностью выкупить право на владение датской автономией, не уточняется. Известно только, что названная сумма неслучайна. В 2017 г. минфин Дании оценил расходы Королевства на содержание Гренландии в 4,3 млрд крон в год, что и составляет примерно $600 млн, уточняет ТАСС.

Интерес Вашингтона к этой территории понятен. Американские войска находятся в Гренландии со времен Второй мировой войны. Но одно дело – военная база, другое – целый остров, открывающий выход в Арктику. Для России такое изменение сил было бы крайне невыгодно, отмечает доцент философского факультета МГУ, политолог Борис Межуев.

"Будучи окружена с двух сторон Америкой – с одной стороны Аляской, а с другой Гренландией, суверенитет над Северным морским путем, который является важным пунктом арктической повестки России, будет подвергнут вызову. Придется гораздо в большей степени считаться с американскими интересами", – приводит РИА "Новости" мнение эксперта.

Другой момент – активность китайцев на этой территории. Они успешно осваивают в Гренландии урановые рудники, развивают инфраструктуру. Кстати, Пекин тоже делал попытку купить территорию острова, но Копенгаген не согласился.

Инициативу Трампа премьер-министр Дании Метте Фредериксен отказалась даже обсуждать. На что Трамп обиделся и передумал ехать с запланированным визитом в Королевство. И тут очень удачно в прессе появилась утечка о деньгах, которые датчане могли бы выручить за покрытый льдом остров.

