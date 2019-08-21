Сорванный визит Трампа в Копенгаген оскорбил датчан

Дания не оценила прямолинейность Белого дома

Королевский дом Дании не нашел слов, чтобы прокомментировать отказ президента США Дональда Трампа от визита в страну.

"Это было неожиданно – нам больше нечего сказать по этому делу", – заявили изданию DR в отделе коммуникаций датских монархов.

И это еще мягко сказано. Буквально накануне венценосные представители Дании весьма лояльно отреагировали на идею лидера Белого дома купить Гренландию – автономию, главой которой является датская королева. В частности, принцесса Антония Шаумбург-Липпе заявила, что решать подобный вопрос должны сами жители острова: захотят стать американцами – нужно передать территорию США.

Но в отличие от королевской семьи политические власти Дании оказались более суровы. Премьер Метте Фредериксен сообщила, что подобный абсурд она не будет даже обсуждать. И Трамп обиделся. Он отменил визит в Копенгаген, который планировался на 2-3 сентября.

"На основании слов премьер-министра Метте Фредериксен о том, что она не заинтересована в обсуждении вопроса о покупке Гренландии, я откладываю нашу встречу", – написал он в Twitter.

Трамп даже поблагодарил Фредериксен за то, что ее откровенность позволила американской администрации избежать лишних трат на визит в Данию.

Между тем в Копенгагене такую прямолинейность главы Белого дома, напротив, сочли оскорбительной. "Мне, как датчанину (и консерватору) очень сложно это понять. Трамп без какого-либо основания предполагает, что часть нашей страны продается. А потом он оскорбительно отменяет визит, к которому все готовились. А части США продаются?" – высказался представитель Консервативной партии Расмус Ярлов.

Об идее Трампа приобрести остров Гренландия, чтобы укрепить позиции США в Арктике, стало известно на прошлой неделе. Сначала информацию восприняли как неудачную шутку, но в Белом доме подтвердили, что юристы уже получили указание проработать этот вопрос. И судя по реакции Трампа, эта тема была единственной, ради которой затевалась его поездка в Королевство.