На Украине заявили о заходе военного корабля в зону российских учений

В Незалежной похвастались героическим поступком

Корабли РФ сели на хвост разведчику.

О заходе разведывательного корабля "Переяслав" в зону учений Черноморского флота России сообщил замначальника штаба командования украинских ВМС по вопросам евроатлантической интеграции полковник Андрей Рыженко. По его словам, в этот момент "там не было никакой деятельности", зато наблюдалось интенсивное судоходство. Корабль возвращался с проводившихся в Грузии учений НАТО Agile Spirit – 2019.

Рыженко в эфире канала UA.TV заявил, что украинцы на военном корабле имели право появиться в этой зоне, сославшись на международное право. Также он сообщил, что наши корабли сопровождали разведчика с самой Грузии, отмечает РИА ФАН.

"Новость" в Сети восприняли с юмором. Пользователи оставляют колкие комментарии в адрес бравых украинских военных (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"Представляю, как хохлы потели и с какой частотой меняли памперсы!" "Это что, геройский поступок? Скоро узнаем о наградах",

– пишут они.

Напомним, учения базирующихся в Крыму и Краснодарском крае подразделений ЧФ стартовали 19 августа. Ранее "Утро" также публиковало видео с ракетным ударом истребителей Су-30СМ в Крыму.