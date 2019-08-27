Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

На Украине заявили о заходе военного корабля в зону российских учений

Фото: www.globallookpress.com
В Незалежной похвастались героическим поступком

Корабли РФ сели на хвост разведчику.

О заходе разведывательного корабля "Переяслав" в зону учений Черноморского флота России сообщил замначальника штаба командования украинских ВМС по вопросам евроатлантической интеграции полковник Андрей Рыженко. По его словам, в этот момент "там не было никакой деятельности", зато наблюдалось интенсивное судоходство. Корабль возвращался с проводившихся в Грузии учений НАТО Agile Spirit – 2019.

Рыженко в эфире канала UA.TV заявил, что украинцы на военном корабле имели право появиться в этой зоне, сославшись на международное право. Также он сообщил, что наши корабли сопровождали разведчика с самой Грузии, отмечает РИА ФАН.

"Новость" в Сети восприняли с юмором. Пользователи оставляют колкие комментарии в адрес бравых украинских военных (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"Представляю, как хохлы потели и с какой частотой меняли памперсы!" "Это что, геройский поступок? Скоро узнаем о наградах",

– пишут они.

Напомним, учения базирующихся в Крыму и Краснодарском крае подразделений ЧФ стартовали 19 августа. Ранее "Утро" также публиковало видео с ракетным ударом истребителей Су-30СМ в Крыму.

Кристина ЧЕРНИКОВА
новости партнеров
Загрузка...

Грязные игры Запада раскрыты: Скрипаль сделала новое заявление

Россию заставят отказаться от контактов с другими странами

Поезд ушел: Россия отказалась от возвращения в G7

Это объединение потеряло всякий смысл, считают в Москве

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей