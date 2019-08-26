Су-30СМ отстрелялись ракетами в Крыму

Летчики-истребители отразили "атаку" бомбардировщиков НАТО

В понедельник Минобороны опубликовало небольшое, но качественное видео с учений истребителей Су-30СМ.

По данным военного ведомства, летчики истребителей выполнили боевые пуски ракет по воздушным световым мишеням, а также отработали уход от средств ПВО противника одиночно и в составе звеньев.

На видео сначала показан взлет пары Су-30СМ, затем в воздух поднялся еще один "Фланкер". На одном из кадров хорошо видно в кабине истребителя зеркало заднего вида, которое практически не отличается от автомобильного.

К сожалению, не показаны боевые пуски ракет ближнего боя Р-73, которые хорошо видны на внешних узлах подвески.