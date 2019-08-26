Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Су-30СМ отстрелялись ракетами в Крыму

Су-30СМ отстрелялись ракетами в Крыму
Фото: www.globallookpress.com
Летчики-истребители отразили "атаку" бомбардировщиков НАТО

В понедельник Минобороны опубликовало небольшое, но качественное видео с учений истребителей Су-30СМ.

По данным военного ведомства, летчики истребителей выполнили боевые пуски ракет по воздушным световым мишеням, а также отработали уход от средств ПВО противника одиночно и в составе звеньев.


На видео сначала показан взлет пары Су-30СМ, затем в воздух поднялся еще один "Фланкер". На одном из кадров хорошо видно в кабине истребителя зеркало заднего вида, которое практически не отличается от автомобильного.

К сожалению, не показаны боевые пуски ракет ближнего боя Р-73, которые хорошо видны на внешних узлах подвески.

Александр ИЛЬИН
новости партнеров
Загрузка...

После тайного обсуждения возвращения России европейцы поставили крест на G7

Запад больше не сможет диктовать условия всей планете

Верните Россию: Трамп устроил разнос "Большой семерке"

Американский лидер испортил аппетит остальным

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей