Су-30СМ отстрелялись ракетами в Крыму

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В понедельник Минобороны опубликовало небольшое, но качественное видео с учений истребителей Су-30СМ.
По данным военного ведомства, летчики истребителей выполнили боевые пуски ракет по воздушным световым мишеням, а также отработали уход от средств ПВО противника одиночно и в составе звеньев.
На видео сначала показан взлет пары Су-30СМ, затем в воздух поднялся еще один "Фланкер". На одном из кадров хорошо видно в кабине истребителя зеркало заднего вида, которое практически не отличается от автомобильного.
К сожалению, не показаны боевые пуски ракет ближнего боя Р-73, которые хорошо видны на внешних узлах подвески.
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