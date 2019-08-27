Шаурма и красные трусы: как прошли 100 дней Зеленского

Смена амплуа дается комику непросто

Глава Украины Владимир Зеленский перешагнул важный рубеж - 100 дней у власти. Еще американский президент Франклин Рузвельт отмечал, что первые три месяца – это время, пока человека воспринимают как нового, когда он выстраивает свой стиль руководства, обозначает не просто цели, а пути их достижения.

Что же обозначил Зеленский? Безусловно, близость к народу. Пообедать шаурмой, искупаться на общественном пляже в красных трусах – легко.

Новый президент Незалежной, вообще, уверен, что отдыхать полезно для работы. Поэтому при любой возможности встречается с друзьями или проводит время с семьей. Не на Мальдивах, как предшественник, а в доступной Турции, правда, на элитной вилле, ну так может себе позволить после тяжелой избирательной кампании. "Первый выходной за 4 месяца", – заявил он тогда злопыхателям.

К слову, за прошедшие 100 дней Зеленскому не раз пришлось отбиваться от нападок сторонников предыдущего президента. Его звонки лидеру РФ Владимиру Путину, поездки в Париж к Эммануэлю Макронуи в Берлин к канцлеру Ангеле Меркель – все вызывало недовольство Порошенко и его команды. Не спасла даже убедительная победа его партии "Слуга народа" на парламентских выборах. Сам факт, что законодателями стали люди, далекие от политики и без административного опыта, спровоцировал вал критики. А уж открытая "школа депутата" надолго стала предметом шуток на Украине и за ее пределами.

При этом простые украинцы, судя по данным соцопросов, ждали от нового президента вполне конкретных вещей: снижения тарифов на коммунальные услуги, снятия неприкосновенности с судей и депутатов, прямых переговоров с ДНР и ЛНР, расследования громких коррупционных дел.

В итоге люди получили только некоторое уменьшение цен на газ – причем только временное, на летний сезон. Вопрос с Донбассом не решается, а от прямых переговоров с лидерами самопровозглашенных республик Зеленский публично отказался. Коррупционеры по-прежнему вольготно чувствуют себя на Украине и даже бывший президент, имя которого фигурирует в нескольких уголовных делах, проходит по ним лишь как свидетель, поэтому спокойно разъезжает по заграницам.

В общем, похвастаться Зеленскому пока нечем. 100 дней прошли бесславно. Выступления в комическом амплуа давались новоявленному политику куда легче.