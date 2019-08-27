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Брежневу разнесли за любовь к Зеленскому

Брежневу разнесли за любовь к Зеленскому
Вера Брежнева и Владимир Зеленский. Кадр youtube.com
Артистка выразила чувства к президенту Украины и нарвалась на критику

Вера Брежнева засветилась на странице Владимира Зеленского в соцсети. Она "подарила" лайк главе Незалежной. Подписчики остались недовольны "любовью" звезды к новоиспеченному президенту.

"Моя первая леди в красном!", – подписано фото, на котором украинский президент и его супруга показаны в окружении охранников.

Снимок вызвал неоднозначную реакцию. Отметилась и Вера Брежнева – поставила смайлик в виде сердечка. Будто призналась в любви. 

"Давненько Вас не было... Что, опять проснулась любовь к Зе?.. мне уже, если честно, смешно... правда!", "Это самое главное событие?", "Возвращайтесь", – откликнулись на ее жест другие.  

Мнения же о чете Зеленских разделились. Одни заявили, что совсем неважно, как выглядит жена президента, главное – порядок в его стране., другие хвалили супругов, третьи ругали:

"Первый президент в истории Украины хорошо выглядит, подтянут и у него прекрасная жена! ", "Лучший президент в мире и у него прекрасная жена", "Как это мило... Лучшая пара",   "Самая шикарная первая леди", "Обворожительна!",  "Жена выглядит старо", "Чудовище", "Недоросток, а жена – бледная моль",  "Понтов выше крыши! А тем самым временем страна-то Ваша в ...опе, самое время покрасоваться".

За каждым выходом в свет благоверной Владимира Зеленского следят, каждое ее слово ловят и все это постоянно активно обсуждают.  Ранее она попала под прицел любопытных на мероприятиях по случаю Дня независимости Украины. И цвет ее наряда назвали цветом "капитуляции", до этого супругу украинского лидера высмеяли за подражение. 

Фоторепортаж
"Агрессивно против": жена Зеленского отказалась быть супругой президента
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Полина ДОРОЖКИНА
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