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Зеленского освистали в День независимости Украины

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
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Не все украинцы были рады видеть президента страны

На Украине 24 августа празднуется День независимости. Глава Незалежной Владимир Зеленский выступил с поздравлением перед народом. Некоторые граждане пытались его перекричать

Об этом сообщила в telegram-канале украинская журналистка Соня Кошкина. По ее словам, часть украинцев кричала "Ганьба", что можно перевести на русский язык, как "Позор".

В своей речи Зеленский рассказал, что Крым украли у Украины, как ребенка у родителей. Донбасс он сравнил со вторым ребенком, которого закрыли в комнате и поставили вооруженную охрану.

Зеленский добавил, что каждое его утро начинается с сообщений Генерального штаба ВСУ.

"За прошедшие сутки обстрелов – семь, потерь – две. Цифры могут быть разными, но только одна делает утро добрым. Это – ноль. Обстрелов — ноль. Потерь – ноль", – цитирует президента Украины телеканал "112".

Лидер украинцев надеется, что настанет время, когда с утра ему будут присылать сводки о рождаемости граждан страны, что означало бы мир.

Конфликт на юго-востоке Незалежной длится с 2014-го, когда Луганская и Донецкая народные республики провозгласили независимость. В том же году Крым воссоединился с Россией в результате референдума. Киев не признает выбор крымчан. 

Полина ИВАНОВА
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