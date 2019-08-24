На Украине заявили о вымирании народа

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Неутешительные для Украины цифры привел бывший премьер-министр Николай Азаров. Он рассказал, что страна вымирает, рождаемость падает, а медицинские показатели становятся лишь хуже.
Политик заявил, что Госстат считает – население Незалежной составляет 42 млн человек. Когда, неофициальная статистика, по словам Азарова, гласит, что в государстве всего 33 млн человек с учетом смертности и миграции.
За 2018-й, как рассказал Азаров, в стране умерло 233,2 тыс граждан.
"А если учесть выехавших за границу?! Прибавьте к этому тех, кто решил уехать навсегда и тех, кто только думает об этом! Власть замалчивает реальные и катастрофические масштабы начавшегося после госпереворота "исхода" украинцев из родной страны. Сегодня население сокращается семимильными темпами",
– ужаснулся бывший премьер-министр в Facebook.
Он подчеркнул, что не так давно украинцев было 52 млн человек, но за последние 5 лет бывший президент Украины Петр Порошенко целенаправленно уничтожал народ, называя это, отметил Азаров, реформами.
"Думаю, через время это будет классифицироваться как самый настоящий геноцид", – заключил политик.
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