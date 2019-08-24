"Нюх не подвел": украинцы обсмеяли Порошенко с бокалом

Украинцы обвинили экс-главу государства в желании выпить бесплатно

Петр Порошенко не пришел на шествие в честь Дня независимости Украины, который отмечается 24 августа. Там появились президент Незалежной Владимир Зеленский и трое его предшественников. Однако конфетный магнат посетил прием главы страны в Мариинском дворце.

Как сообщило издание ATR, Офис президента отправлял приглашение всем бывшим руководителям государства, но Порошенко на него не ответил. На приеме экс-лидер украинцев присутствовал вместе с женой Мариной, которых засняли с бокалами в руках. На одном из кадров, появившихся в издании "112" видно, как Порошенко загадочно смотрит вслед Зеленскому.

Вид Петра Алексеевича насмешил украинцев, которые, не стесняясь в выражениях, обсмеяли его, решив, что на прием Порошенко явился только из-за бесплатного алкоголя.

"Главное чтоб на допросы ходил и сухари готовил", "Прискакал туда, где на шару наливают！Ну и жлобяра", "Бесплатный алкоголь заставил Пэдро забыть про всё", "Нюх, отточенный годами, не подвёл! А главное, на шару!", "Кто б сомневался. Выпить это святое", "На шествии не наливали же, а в Мариинском дворце нальют, да еще и на халяву", "Взгляд побеждённого...!" – заметили интернет-пользователи.