Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Нюх не подвел": украинцы обсмеяли Порошенко с бокалом

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Украинцы обвинили экс-главу государства в желании выпить бесплатно

Петр Порошенко не пришел на шествие в честь Дня независимости Украины, который отмечается 24 августа. Там появились президент Незалежной Владимир Зеленский и трое его предшественников. Однако конфетный магнат посетил прием главы страны в Мариинском дворце.

Как сообщило издание ATR, Офис президента отправлял приглашение всем бывшим руководителям государства, но Порошенко на него не ответил. На приеме экс-лидер украинцев присутствовал вместе с женой Мариной, которых засняли с бокалами в руках. На одном из кадров, появившихся в издании "112" видно, как Порошенко загадочно смотрит вслед Зеленскому.

Вид Петра Алексеевича насмешил украинцев, которые, не стесняясь в выражениях, обсмеяли его, решив, что на прием Порошенко явился только из-за бесплатного алкоголя.

"Главное чтоб на допросы ходил и сухари готовил", "Прискакал туда, где на шару наливают！Ну и жлобяра", "Бесплатный алкоголь заставил Пэдро забыть про всё", "Нюх, отточенный годами, не подвёл! А главное, на шару!", "Кто б сомневался. Выпить это святое", "На шествии не наливали же, а в Мариинском дворце нальют, да еще и на халяву", "Взгляд побеждённого...!" – заметили интернет-пользователи.  

Полина ИВАНОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Гренландия вошла в состав США

Молитвы американского лидера услышаны

В Пекине заткнули рот американцам

Китай призвал США не читать другим странам нотации

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей