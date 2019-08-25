Порошенко дал Зеленскому наставления перед поездкой в Польшу

Бывший президент Незалежной напомнил нынешнему о потерянном Крыме

"Шоколадный король" призвал бывшего комика повторить мантру об "агрессии" России перед мировыми лидерами. К украинским властям Петр Порошенко обратился во время приема по случаю Дня независимости Незалежной. Трансляция опубликована в его Facebook.

Пан Петро заявил, что западные страны ведут неправильную политику в отношении России, пытаясь ее "умиротворить", что, по его мнению, дает обратный эффект.

"Попытки умиротворения агрессора только разжигают его аппетит. Об этом Украина должна еще раз напомнить лидерам тех стран, которые через неделю соберутся в Польше, чтобы отметить восьмидесятую годовщину начала Второй мировой войны",

– сказал Порошенко. При этом он отметил, что российского лидера Владимира Путина там не будет, выразив "особую благодарность" польским властям.

Экс-президент Украины напомнил о том, что Крым до сих пор находится в составе России, а "Донбасс истекает кровью", подчеркнув, что возвращения нашей страны в G7 нельзя допустить, ибо Москва, по его словам, не выполнила необходимых для этого требований.

Напомним, ранее стало известно, что Россию не пригласили в Польшу на встречу по случаю восьмидесятой годовщины Второй мировой. Между тем ожидается, что Владимир Зеленский посетит Варшаву 1 сентября.