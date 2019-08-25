На Украине раскрыли будущее Крыма

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В Незалежной готовятся к возвращению Крыма.
Рано или поздно люди признают, что не могут больше жить в России и взмолятся, чтобы полуостров приняли назад. Такое громкое заявление сделал первый президент Незалежной Леонид Кравчук. Он признал, что силовым путем вернуть Крым не получится. Да и делать этого не нужно – мол, скоро Украина "поднимется вверх, и мы станем частью европейского выбора", и жители полуострова захотят идти в светлое будущее в ногу с киевской властью.
"Настанет время, когда люди Крыма скажут: мы не можем здесь жить без Украины — воды, инфраструктуры и так далее",
– обнадежил украинцев Кравчук в эфире телеканала NewsOne.
Подобные заявления в отношении Крыма звучат не в первый раз. Так, ранее один из лидеров запрещенной в РФ экстремистской организации "Меджлис крымско-татарского народа" Мустафа Джемилев предсказал, что Москва сама предложит Киеву забрать полуостров.
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