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Зеленского осмеяли за высказывание на Дне независимости

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Президент Украины сделал нелепое заявление

Бывший комик преподнес байки как исторический факт.

Накануне Владимир Зеленский рассказал гражданам Незалежной, как украинские казаки взяли французскую крепость Дюнкерк.

"…казаки во главе с Богданом Хмельницким и Иваном Сирко покорили крепость Дюнкерк, на свет появилась Конституция Филиппа Орлика",

– заявил он, добавив, что Украина была "одной из основательниц ООН". Стенограмма речи опубликована на сайте президента.

Стоит отметить, что сведения о взятии Дюнкерка – не более чем легенда. Нет никаких документальных доказательств того, что в 1646 году казаки вместе с польскими пехотинцами помогали французам осаждать крепость. Кроме того, сами украинские исследователи выражали сомнения в достоверности этого события, пишет РИА Новости.

Пользователей Сети украинского лидера подняли на смех (орфография и пунктуация сохранены).

"Не показывайте больше Зеленскому мультики про казаков. Он думает, что это документальная хроника", "К алкашу Педро прибавился наркоша Зе.)))" "Забыл сказать,что перед тем как выкопать Черное море ,они 40 лет ходили по пустыне и искали подходящие лопаты", – веселятся комментаторы.

Ранее Порошенко дал Зеленскому наставления перед поездкой в Польшу.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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