Польша отказалась приглашать Россию на годовщину начала Второй мировой

Варшава предпочла Берлин

Польские власти пригласили Германию отметить 80-летие начала Второй мировой войны, однако не позвали Россию.

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на информацию, предоставленную пресс-службой президента Польши. Ранее вице-премьер польского правительства Яцек Сасин подтвердил, что на встречу приглашена канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Ежегодно в стране 1 сентября проходят памятные мероприятия на мысе Вестерплатте в Гданьске, где началась первая бомбардировка польской территории нацистской Германией, напоминает РИА ФАН.

В нынешнем году отмечать годовщину начала Второй мировой Варшава будет отмечать вместе с нынешними союзниками, в число которых попал и бывший агрессор – Берлин. На встрече будут и другие страны – участницы НАТО, сообщает телеканал "Царьград". Россия в число приглашенных не попала – главным гостем станет американский президент Дональд Трамп.

Во время визита в США польский президент Анджей Дуда лично пригласил Трампа. белый дом пока не дал официального ответа на это приглашение, однако, по неофициальной информации, американский президент приедет в Польшу 31 августа и пробудет там до 1 сентября.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков ранее заявил, что любые мемориальные мероприятия, посвященные годовщине Второй мировой войны, без участия России полноценными считаться не могут.

Вице-премьер Сасин объявил, что Москву не пригласили, так как Россия принимает участие в вооруженном конфликте на юго-востоке Украины, отмечает URA.RU.

