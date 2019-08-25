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"Цвет капитуляции": жена Зеленского вышла в свет в дешевом наряде

Елена Зеленская. Фото: Анна Марченко/ТАСС
С жены нового президента Украины буквально не спускают глаз

Елене Зеленской приходится привыкать к роли первой леди – каждый ее выход в свет, каждое слово тщательно изучают и с азартом обсуждают журналисты и пользователи.

В этот раз объектом внимания прессы стало появление супруги Владимира Зеленского на мероприятиях в честь Дня независимости Незалежной. СМИ не раз отмечали, что Елена предпочитает наряды от украинских дизайнеров. В этот раз она надела белое платье от одного из бюджетных украинских брендов и дополнила праздничный образ серыми туфлями.

Журналисты не поленились и подсчитали, во сколько это обошлось. Так, платья выбранного Зеленской бренда стоят до 2480 гривен, а за туфли она заплатила 2600 гривен. Таким образом, общая сумма составила не более 5000 гривен (чуть больше 13000 рублей).

Возможно, таким образом жена президента пытается показать, как она близка к народу, пишет "КП в Украине". При этом автор материала не преминул отметить, что супруга экс-главы Незалежной Марина Порошенко отдавала предпочтение более дорогим и эффектным платьям.

В Instagram Зеленской также появились фото с праздничных мероприятий, где один из пользователей указал ей, что белый – "цвет капитуляции".

Ранее Елену Зеленскую осмеяли за одинаковые с Сарой Нетаньяху туфли.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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