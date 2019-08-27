Зависит от Зеленского: названо главное условие освобождения россиян

Президент соседней республики должен принять важное решение

Обмен заключенными между Россией и Украиной может случиться только после того, как лидер Незалежной помилует удерживаемых граждан нашей страны. Это может произойти уже на нынешней неделе. Об этом сообщил их адвокат Валентин Рыбин.



"Я ожидаю обмена на этой неделе. Точную дату пока сказать не могу. Дело в том, что в Украине с 24 августа выходные. Со вторника (27 августа) возобновится активная работа, и начнутся подвижки. Так или иначе, в скором времени все должно произойти",

– сообщил представитель россиян в интервью РИА "Новости".

По его словам, в настоящий момент стороны завершают процедуры юридического оформления участников обмена: "Пока они не будут завершены, никто никуда не поедет". Только после того как президент Украины Владимир Зеленский подпишет указ о помиловании, заключенных начнут доставлять в пункт сбора, откуда затем их повезут на обмен.

Рыбин не стал называть фамилии лиц, которых готовят к обмену. По его словам, до сих пор не решено, сколько человек будет в списках с обеих сторон, поскольку предложенная ранее формула "33 на 33" является условной, и состав групп еще обсуждается.

Переговоры об обмене лицами, удерживаемыми обеими сторонами, велись на уровне президентов России и Украины. На прошлой неделе стало известно, что страны договорились произвести обмен. В частности, в Незалежную будут отправлены моряки, задержанные в Керченском проливе в ноябре прошлого года за нарушение государственной границы.

При этом стороны не договорились об обмене украинского режиссера Олега Сенцова и российского журналиста Кирилла Вышинского. Последний сам отказался от процедуры, потому что хочет доказать свою невиновность в суде.