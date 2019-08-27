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Маневры украинского флота рассмешили адмирала РФ

Фото: flickr.com/Commander, U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet
Корабль из Незалежной сдуру подставился под российские снаряды

Заход военных кораблей в зону морских учений другого государства – бессмысленный и опасный шаг. Он свидетельствует о неразумности командования Военно-морских сил Украины, которые пустились на подобную авантюру. С таким заявлением выступил бывший первый заместитель главнокомандующего ВМФ России, экс-командующий Черноморским флотом адмирал Игорь Касатонов.

"Заходить в зону учений – это норма позволительная. Она, конечно, опасная. Мы всегда заходили и заходим в эту зону, когда идут учения, смотрим там. Но малый корабль снимает и малую информацию",

– заявил отставной военный в эфире НСН.

По его словам, действия украинского корабля были "бестолковыми" и "рискованными". "И ничего они оттуда особо не могли вынести, кроме визуальных каких-то или частных по связи вопросов", – подчеркнул он.

 Игорь Касатонов. Фото ИТАР-ТАСС/ Юрий Белинский 

Тем самым Касатонов прокомментировал хвастливое заявление заместителя начальника штаба командования ВМС Украины по вопросам евроатлантической интеграции полковника Андрея Рыженко. Тот сообщил, что украинский малый разведывательный корабль "Переяслав" заходил в зону российских учений в Черном море.

Судно возвращалось с учений НАТО Agile Spirit 2019 в Грузии во время проведения маневров российского флота и случайно оказалось в чужой акватории. По словам Рыженко, корабль оказался в запретной зоне, поскольку там отсутствовала какая-либо деятельность. При этом во время прохождения украинского судна по российским водам его сопровождали корабли ВМФ России.

Многонациональные военные учения Agile Spirit 2019 ("Проворный дух – 2019") прошли в Грузии 27 июля по 9 августа. В них приняли участие более 3 тыс. военнослужащих из 14 государств-членов НАТО и стран-партнеров альянса.

Андрей ФИЛАТОВ
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