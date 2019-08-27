Темная лошадка: Зеленский удивил Украину фамилией нового премьера

Юрист без политического прошлого поведет страну по пути реформ

Правительство Незалежной, вероятнее всего, возглавит не имеющий практически никакого опыта в большой политике заместитель руководителя офиса главы государства Алексей Гончарук. Об этом сообщила украинская пресса со ссылкой на осведомленные источники.



"Президент Владимир Зеленский будет предлагать парламенту назначить на пост премьер-министра Алексея Гончарука",

– сообщили "Украинской правде" неназванные люди из окружения президента.

По сведениям газеты, завтра Зеленский и руководство его офиса проведут консультации относительно кандидатур других членов кабинета министров. Официальных комментариев по поводу этой информации пока не поступало.

Гончарук родился в 1984 году. Он имеет юридическое образование и ученую степень доктора философии в области права. Работал управляющим партнером одной из юридических фирм, внештатным советником экс-министра экологии Игоря Шевченко, советником первого вице-премьера страны Степана Кубива.

В 2014 г. Гончарук баллотировался в депутаты Верховной рады от партии "Сила людей", которая не попала в парламент. С 2015 года Гончарук возглавлял негосударственную структуру, которая при финансировании ЕС занимается регулированием отношений государства с бизнесом.

С 28 мая 2019 г. Гончарук работает в должности заместителя главы офиса президента Украины. Он сопровождает Зеленского в региональных поездках, отвечает за блок экономического развития и продолжения реформ.

Стоит отметить, что киевские журналисты и аналитики в числе альтернативных кандидатур на пост премьер-министра Украины называли главу "Нафтогаза" Андрея Коболева, исполнительного директора компании Юрия Витренко и постоянного представителя Украины в МВФ Владислава Рашкована.