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Названы сроки обмена между Украиной и Россией задержанных лиц

Названы сроки обмена между Украиной и Россией задержанных лиц
Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Кирилл Зыков
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Долгожданное событие может случиться в конце лета

Россия и Украина планируют обменять удерживаемых на своих территориях граждан 28 и 29 августа. Об этом пишет издание theБабель, ссылаясь на адвоката Игоря Свинцицкого, который защищает осужденного в Незалежной экс-сотрудника спецподразделения "Беркут" Александра Саттарова.

По его информации, "беркутовец" уже доставлен в СБУ, где сейчас проходят юридические процедуры по оформлению обмена последнего на одного из украинских моряков, арестованных осенью прошлого года в Керченском проливе.

Свинцицкий заявляет, что даты передачи лиц якобы выбраны президентами России и Украины – Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским – в ходе одного из телефонных разговоров.

В свою очередь, издание РБК со ссылкой на свои источники,  знакомые с ходом переговоров, сообщает, что Москва и Киев договорились обменять удерживаемых лиц по формуле "33 на 33". При этом особо отмечается, что главред украинского РИА "Новости" Кирилл Вышинский в этот список не вошел.

Как вещает Телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти", "официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что располагает информацией по обменам удерживаемых лиц между Украиной и РФ, но поделиться ей не может".

По данным автора аккаунта, украинский омбудсмен Людмила Денисова уже находится в России. Также указывается, что освобождение Вышинского пройдет "по особой схеме".

В июле Зеленский высказал мнение, что возвращение в Незалежную арестованных в Черном море Погранслужбой РФ 22 украинских моряков и 2 сотрудников СБУ может стать шагом для возобновления нормального диалога между двумя странами, напоминает издание "Свободная пресса".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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