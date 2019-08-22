Киев секретно ведет дело похищенного из ДНР "ракетчика"

Экс-командир "ПВО" народной республики под обмен не попадет

Бывшему ополченцу ДНР Владимиру Цемаху, насильно вывезенному украинскими спецслужбами из города Снежное для фальсификации дела о крушении малайзийского "Боинга" летом 2014 г., втихаря продлили арест еще на 60 суток. Об этом сообщила его дочь Мария.

"Мне звонил адвокат, сказал, что сейчас продлевают срок ареста еще на 60 суток. Все по-тихому делают, чтобы ни журналистов, ничего", – рассказала она РИА "Новости".

Женщина отметила, что суд проходит в четверг, хотя срок предыдущей меры пресечения заканчивается на следующей неделе.

Мария считает, что нет никакого толку из того, что отца внесли в списки на обмен удерживаемых лиц, поскольку Киев на это не пойдет.

"Украина делает все мыслимое и немыслимое, чтобы оставить его у себя и прикрыть свои огрехи", – убеждена дочь экс-ополченца.

Напомним, пенсионер Цемах был похищен сотрудниками СБУ из его собственной квартиры в конце июня, причем к мужчине применили физическое насилие. В СМИ сразу же выдвинули предположение, зачем киевским властям это понадобилось – представляя пожилого человека как "бывшего начальника ПВО 1 Славянской бригады", Незалежная намеревается с его помощью сфальсифицировать доказательства по делу о крушении "Боинга" MH17.

Добавим, омбудсмен ДНР Дарья Морозова ранее сообщала, что Цемах внесен в списки обмена пленными.

