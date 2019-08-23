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В Киеве заговорили об "особом статусе" Севастополя

В Киеве заговорили об
Фото: www.globallookpress.com
продолжениеУкраине придется забыть о газе из Катара
Украинцы уровняли крымский город со столицей Незалежной

Мэр Киева Виталий Кличко неожиданно заявил, что Севастополь, как и столица Украины обладает неким "особым статусом". Якобы по украинскому законодательству это означает, что градоначальники таких населенных пунктов также занимают посты глав городской администрации.

Кличко в эфире телеканала NewsOne заметил, что власти Украины пытаются отобрать у мэра столицы некоторые полномочия.

"В Украине два города с особым статусом: Киев и Севастополь. И вот в том законе прописано, что только в этих двух городах, мэр становится председателем городской администрации. А хотят сделать, чтобы мэр стал номинальной должностью: сидеть рассказывать, что он мэр, ленточки перерезать и цветы к памятникам класть",

– возмутился Кличко, забыв, что Севастополь – российский город.

Как отмечает издание "Царьград", Кличко заявил об этом, по его собственным словам, не потому, что он держится за должность, а так как хочет, чтобы Киев процветал. 

Россияне же посмеялись над словами Кличко: 

"Тяжёлый случай. Со всей очевидностью ясно, что занятия боксом сильно повлияли на голову...", " Мы, конечно, согласны, что Севастополь город с особым статусом, но причём тут Украина? Фантомные боли ? Или амнезия?", " Шумеры такие потешные, когда с серьёзным видом начинают про "украинский" Крым подхрюкивать. И ведь сами в душе прекрасно осознают, что все это не более, чем пустое сотрясение воздуха, но продолжают свою игру", – отметили интернет-пользователи.

Севастополь, как напоминает агентство РИА ФАН, воссоединился с Россией в 2014-м, как и остальной Крым, в результате референдума. 

Полина ИВАНОВА
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