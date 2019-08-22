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Украина отпускает россиян

Украина отпускает россиян
Фото: www.globallookpress.com
К обмену готовятся трое

Россияне Максим Одинцов, Александр Баранов и Евгений Мефедов, лишенные свободы на Украине, в скором времени вернутся на родину. Об этом сообщил их адвокат Валентин Рыбин в четверг, 22 августа. Он уточнил, что граждан РФ обменяют на граждан Украины, задержанных в России.

"Мои подзащитные проходят юридическую процедуру оформления обмена. Обмен должен состояться в самое ближайшее время", – цитирует ТАСС адвоката.

Напомним, что Одинцов и Баранов приговорены на Украине к 14 и 13 годам лишения свободы за дезертирство и госизмену, а Мефедов обвиняется в сепаратизме.

Ранее стало известно о том, что в настоящее время Киев и Москва согласовывают детали взаимного обмена большой группы граждан двух стран, в которую войдут в том числе задержанные в Керченском проливе украинские моряки и главред РИА "Новости-Украина" Кирилл Вышинский.

Николай ВИКТОРОВ
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