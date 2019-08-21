Украинских моряков поменяют на Вышинского

Москва и Киев согласовывают списки граждан для обмена

Украинские моряки, задержанные во время провокации в Керченском проливе в ноябре прошлого года, окажутся дома еще до конца лета. Об этом сообщил представитель Незалежной, знакомый с ходом переговоров между Киевом и Москвой.

По его словам, на родину будут отправлены не только моряки, но и некоторые другие россияне и украинцы, задержанные, соответственно, на Украине и в РФ. Списки участников обмена сейчас согласовываются, рассказал источник "Коммерсанту" на условиях анонимности. Он отказался сообщить, кого передаст Украина в обмен на своих граждан, но, по некоторым данным, среди граждан РФ окажется и арестованный в мае 2018 г. по подозрению в госизмене главный редактор РИА "Новости-Украина" Кирилл Вышинский.

Вопрос освобождения моряков поднимался во время телефонного разговора президентов Незалежной и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина в июле этого года. Ранее появились сообщения, что передача моряков на родину была условием возвращения России в ПАСЕ.

В результате попытки незаконного проникновения на территорию РФ 25 ноября 2018 г. в Керченском проливе были блокированы три военных судна Украины. Находящиеся на них 22 моряка и 2 агента СБУ были арестованы и доставлены для суда в Москву.